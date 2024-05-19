تراند اليوم : " تصرفها شيء يقهر "... مصمم أزياء "سعودي" يهاجم ياسمين صبري بسبب فستان ظهرت به في مهرجان البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: هاجم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، الفنانة المصرية ياسمين صبري، بسبب فستان "استعارته" منه لتظهر به في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأخيرة والتي عقدت بمدينة "جدة".لم تدفع الثمن

وقال خلال بيان نشره عبر حسابه على "إنستقرام" إن: "ياسمين طلبت استعارة الفستان، أسود اللون، دون أن تدفع ثمنه على أن تنوّه بالمصمم وتعلن عن اسمه".

شرط

وأوضح أنه "وافق على طلب ياسمين مقابل أن تعيد الفستان كما هو بحالته التي كان عليها حين استلمته ". مضيفا أن منسقة ملابس ياسمين ، تواصلت معه وأخبرته أن "ذيل الفستان" طويل وسوف يتسبب في سقوطها ومن ثم لابدّ من قطعه، إلا أنه رفض الفكرة نهائيًا.

عدم

الاحترام

ولفت إلى أنه فوجىء بهما وقد نفذتا فكرة قطع الذيل، لكنه لم ينتبه إلى الأمر إلا أخيرًا حين جاءت إحدى السيدات لتجرّب الفستان.