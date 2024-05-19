تراند اليوم : شاهد.. طفلتان بريطانيتان تعبران عن غضبهما بسبب ارتفاع الأسعار.. وإحداهما تعلق: ثمن 2 آيسكريم 9 إسترليني

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلتين بريطانيتين توأم تعبران عن غضبهما بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت طفلة : " سعر 2 آيسكريم وصل إلى 9 جنيهات إسترليني"، ما يعادل 43 ريال.

الحدير بالذكر، قال مركز بحثي أن صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة حولت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أول أمس الجمعة.

وأشار باحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا بلغ ذروته عند 1ر11 % في أكتوبر 2022 وزادت الأسعار منذ مارس 2021 بنسبة 22 %.