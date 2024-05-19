شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لقياس الجاهزية في حالات الطوارئ والكوارث بصحة جدة والان نبدء بالتفاصيل

إدارة الأزمات

الدمام - شريف احمد - نفذت الصحة في جدة، ممثلة في الإدارة المساعدة للأزمات و الكوارث الصحية، فرضية انقلاب باص ( بموقع افتراضي) للوقوف على الاستعدادات و قياس الجاهزية في حالات الطوارئ و الكوارث - لا قدر الله -.و تأتي هذه التجربة الإفتراضية انطلاقاً من تفعيل دور الشؤون الصحية بمحافظة جدة، في تنفيذ خطط الطوارئ و الكوارث على مستوى المنشآت الصحية الحكومية و الأهلية بالمحافظة، و ذلك ضمن الاستعدادات لموسم حج 1445هـ، وفي إطار التعاون و التكامل المستمر بين القطاعات الصحية.و أوضحت صحة جدة، أن هذه التجربة تأتي ضمن التجارب المجدولة للإدارة المساعدة للأزمات و الكوارث، حيث تم تلقي البلاغ من القطاعات المعنية عن طريق غرفة عمليات صحة جدة، و على إثرها تم توجيه فريق القيادة الميدانية، ومن ثم تم طلب فرق طبية من القطاعات الحكومية و الخاصة.و بينت أن الهدف من الفرضية هو قياس مدى جاھزیة العاملين في كیفیة التعامل مع الحالات الطارئة و كفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ، و جاھزیة الأفراد و الأسطول الاسعافي لمواجهة أي طارئ.