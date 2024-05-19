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تراند اليوم : وكالة"فارس" تدعو الإيرانيين للصلاة من أجل الرئيس الإيراني بعد حادث الطائرة

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صحيفة الخليج 365 : دعت وكالة فارس، الإيرانيين "للصلاة" من أجل الرئيس الإيراني بعد حادث الطائرة التي تعرض له قبل ساعات، في محافظة آذربيجان الشرقية.

فيما قالت وكالة إرنا، أن ظروف الطقس الصعبة والضباب الكثيف عقد جهود الإنقاذ عقب حادث طائرة الرئيس الإيراني.

وتتواصل الجهود للبحث عن الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني ناحية منجم سانجون للنحاس.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين كانوا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي تعرضت لحادث.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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