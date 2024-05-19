تراند اليوم : شاهد.. الفنان العالمي "فان دام" يتجول في موقع التراث العالمي بالدرعية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو الفنان العالمي جان كلود فان دام، وهو يتجول في موقع التراث العالمي بحي الطريف، ضمن زيارته للدرعية.

وأظهر الفيديو "فان دام" وهو يلتقط صوراً تذكارية من المواقع التي يزورها، ويحصل على درع تكريمي، حيث كان برفقته الأمير محمد بن سعد، ورئيس الدرعية جيري، والمنتج العالمي جورج إده، والأمير تركي بن سلطان ، وشريكه منصور العريفي صاحب مجموعة سلفر كراون للدعاية والإعلان.

وكان فان دام، قد التقط أمس السبت، صوراً مع الملاكم البنمي ‏روبرتو دوران أثناء حضور النزال التاريخي في المملكة أرينا.