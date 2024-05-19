شكرا لقرائتكم خبر هوية بصرية جديدة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن فرحان، أطلق نائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، الهوية البصرية للجنة، وذلك خلال حفل على هامش استضافة المملكة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤتمر العام بمدينة جدة.

وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، من خلال تمكين الجهات الوطنية وتوفير الدعم اللازم لهم، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية.

كما يأتي إطلاق الهوية البصرية انعكاسا للدور الفعال للجنة في مد جسور التواصل مع المنظمات الدولية، وتعزيز حضور المملكة فيها وإبراز جهودها ومبادراتها الرائدة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

وتؤدي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دورا مهما في إبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي لها في العالم العربي والإسلامي والدولي.

الهوية البصرية الجديدة: