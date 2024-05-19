دراسات بحثية لتحسين الطقس في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أن هناك دراسات بحثية لتحسين الطقس في عدد من مناطق المملكة، والاستفادة المثلى من الفرص والتقنيات المتاحة؛ التي تعتبر من مهامه الرئيسة والبحثية.

وأشار إلى ما تطرق له الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب بشأن طقس العاصمة المقدسة والمشاعر، وأنه يمثل إحدى الفرص المقدمة من البرنامج ضمن عدد من الدراسات البحثية التي يعمل خبراء البرنامج على دراستها لتحسين الطقس في عدد من مناطق المملكة على اختلاف مناخها.

وأوضح البرنامج أن إدارة تحسين الطقس التي يقوم البرنامج عليها منذ انطلاقته تعمل وفق إطار علمي ومنهجية بحثية بإشراف خبراء في شؤون تحسين الطقس بالشراكة والتعاون مع مراكز أبحاث وجامعات عالمية متخصصة في هذا المجال؛ بهدف تحسين أحوال الطقس على المناطق المستهدفة ومنها العاصمة المقدسة والمشاعر، وتتطرق تلك الأبحاث والدراسات إلى الاستفادة المثلى من العناصر التي يمكن أن تساعد في بلورة هذا الملف البحثي، ويسهم في تسجيل نتائج إيجابية وبالاستفادة أيضا من التقنيات الجديدة لبرنامج الاستمطار التي أدرجت مؤخرا ومنها المولدات الأرضية التي ستعمل قريبا في البرنامج لتحفيز السحب من المرتفعات وليس عبر الطائرات، إضافة إلى طائرة أبحاث فيزياء السحب والتي دخلت الخدمة مؤخرا وتعد الأحدث عالميا في هذا المجال، علما أن البرنامج سيعمل على عرض هذه الدراسات والأبحاث في المؤتمرات الدولية المعنية بذلك لإبراز نجاحات المملكة من خلال البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.

أبرز التقنيات:

المولدات الأرضية التي ستعمل قريبا في برنامج الاستمطار.

تحفيز السحب من المرتفعات وليس بالطائرات.

طائرة أبحاث فيزياء السحب: