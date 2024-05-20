تراند اليوم : كان في طائرة أخرى.. نائب وزير خارجية إيران يكشف تفاصيل جديدة عن حادث الطائرة وآخر اتصال من أحد مرافقي الرئيس الإيراني

صحيفة الخليج 365: أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الذي كان حاضراً على متن إحدى المروحيات الثلاث التي أقلت الوفد المرافق للرئيس الإيراني في حفل افتتاح سد "قيز قلعة سي" في محافظة أذربيجان الشرقية، أن إمام جمعة تبريز أجرى اتصالاً هاتفياً من داخل المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية في الساعات الأولى من وقوع الحادث.

وقال مهدي صفري في مقابلة حول حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيران ووزير الخارجية بحسب وكالة إرنا : "رئيس الجمهورية والوفد المرافق له وبعد اجتماعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعقده مؤتمراً صحفياً، وبعد أداء الصلاة، وحينما كانت الساعة تجاوزت الواحدة بعد الظهر، توجهنا إلى مصفاة تبريز على متن طائرات مروحية، كنت في إحدى المروحيات الثلاث؛ وأصبح الطقس سيئاً للغاية بعد التحليق."

وتابع نائب وزير الخارجية الإيراني: "في البداية، تمكنوا من التحدث مع إمام جمعه تبريز، الذي كان حاضرا في المروحية التي تقل رئيس الجمهورية، وقال إنه كان يشعر ببعض السوء في حالته الصحية وأنه يستطيع سماع صوت سيارات الإسعاف، وسرعان ما توجه الوزراء الذين كانوا في مروحيات أخرى والوفد المرافق إلى المكان، لكن المكان كان وعرا والطقس بارداً وضبابياً وممطراً؛ والغابة في هذه المنطقة موحلة للغاية بحيث لا يمكنك حتى المشي مترًا بعد متر."