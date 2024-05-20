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تراند اليوم : «من المستحيل وجود ناجين».. بالفيديو.. طيار يكشف سيناريوهات سقوط طائرة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"

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صحيفة الخليج 365: كشف كابتن طيار يوسف الدعجة، سيناريوهات سقوط طائرة الرئيس الايراني "إبراهيم رئيسي".

وقال خلال حديثه عبر قناة العربية: "طائرة الهليكوبتر تستطيع أن تهبط بسلام حتى إذا تعطل المحرك ولا يحدث لها شيء".

وأضاف: "لكن إذا تعطلت المروحة العلوية للطائرة أو أزيلت من مكانها، تسقط الطائرة من الجو كسقوط الحجر من عمارة عالية وتتحطم ولا يكون لها أثر".

وتابع: "من المستحيل وجود ناجين إن سقطت الطائرة من ارتفاع من 8 إلى 10 آلاف قدم، وسوف تتمزق أيضا من أغصان الأشجار لأنها كانت في منطقة غابات".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية قد أفادت، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث رفقة وزير الخارجية عبدالله اللهيان وعدداً من الشخصيات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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