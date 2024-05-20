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تراند اليوم : شاهد: الشاعر "علي بن حمري" يهدي الشيخ سعد الشثري «فرخ بلجيك» احتفاء به

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صحيفة الخليج 365: قدم الشاعر "علي بن حمري" هدية لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، عبارة عن بندقية بلجيكي، احتفاء به.

وأظهر مقطع الفيديو الشيخ سعد الشثري وهو يجلس بين مجموعة من الأشخاص بينما وقف الشاعر "علي بن حمري" في وسط المجلس وقدم له الهدية.

وقال علي بن حمري: "اليوم معنا لك هدية ودنا تقبلها، ولا نهديها إلا للرجاجيل اللي بينا وبينهم روابط قوية، فرخ بلجيك من نوادر الفروخ، وطالع من ذمتي هدية لك يا أبو ناصر".

وقام الشيخ سعد الشثري باستلام البندقية ورصاصة معها من الشاعر بن حمري، وعلق قائلاً:" كرمت كرمت".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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