شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية".. إنجاز تقويمي جراحي لرضيع مصاب بشقوق الشفة وسقف الحنك والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن إنجاز تقويمي جراحي لحالة مريض بعمر السنة والنصف، يعاني من شقوق الشفة الثنائي وشق سقف الحنك مع بروز شديد لمقدمة الفك العلوي العظمية ومقدمة الشفة وقربها الشديد للأنف، بالإضافة إلى ضيق شديد في جوانب سقف الحنك، لم يتلقى أي علاج من قبل، علمًا بأن العمر المثالي لعلاج مثل هذه الحالة يكون بعمر مبكر لا يتجاوز عمر الستة أشهر.وأشارت إلى أن علاج الحالة تم على عدة مراحل من قبل الفريق الطبي المكون من أطباء استشاريين في تخصصات متعددة (تقويم الأسنان والوجه والفكين، جراحة الوجه والفكين، والجراحة التجميلية).أضافت المدينة بأن المرحلة الأولى تمثلت في التقويم العظمي لإرجاع مقدمة الفك العلوي ذات البروز الشديد بحوالي 7 مم، و توسيع الفك العلوي بما يقارب 9 مم، عن طريق استخدام جهاز فريد من نوعه بأبعاد متعددة بهدف توسيع الفك العلوي/سقف الحنك و إرجاع مقدمة الفك العلوي العظمة البارزة، حيث قام بتصميم الجهاز و تنشيطه تدريجيًا استشاري تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين - متلازمات الوجه والرأس د.لمياء بن هويشل، وقامت بتثبيته على الثنايا (السنين الأماميين) باستخدام غراء مخصص، بالإضافة إلى تثبيته جراحيًا من قبل استشاري جراحة الوجه والفكين د.هيثم بن تريكي باستخدام براغي صغيرة.والمرحلة الثانية إرتكزت على إزالة الجهاز تحت التخدير العام المصاحب لعملية إغلاق شقوق الشفة الثنائي، حيث قام بالعملية فريق الجراحة التجميلية المكون من استشاري الجراحة التجميلية د.أنس الجاسر، والاستشاري المشارك د.أحمد الهدلق، والاستشاري المساعد د.حسان شامي، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-؛ مما انعكس أثرها إيجابيًا على الرضا النفسي والاجتماعي للمريض ووالدته، متبوعة بالمرحلة الثالثة وهي عبارة عن عملية إغلاق شق سقف الحنك من قبل د.هيثم بن تريكي، بما يقارب الأربعة أشهر بعد عملية إغلاق شقوق الشفة.وأوضحت د.لمياء بن هويشل، مؤسسة وقائدة فريق علاج المرضى ذوي شقوق الشفة وسقف الحنك/ متلازمات الوجه والرأس، بأن هذه الحالة تعد من الحالات الفريدة من نوعها التي قام بعلاجها فريقنا الفعال في مدينة الملك سعود الطبية.