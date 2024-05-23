شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تكشف عن أول “مطار صامت” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة مطار أبها الدولي اليوم الخميس ، عن تحويل المطار إلى “مطار صامت” ، ليكون الأول من نوعه بين مطارات المملكة .

وتعتمد المطارات الصامتة على تقليل النداءات الصوتية في صالاتها لأقصى حد ، بهدف توفير الراحة للركاب الذي ينتظرون موعد إقلاع طائراتهم في مدد زمنية قد تستمر لساعات .

وأوضح مدير عام مطار أبها الدولي أحمد القحطاني ، أن المطار سيعتمد على عرض معلومات الرحلات على شاشات عرض الرحلات ، وسيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان الصوتي عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين .

وسيشهد المطار تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة في بعض الحالات الطارئة ، مثل إلغاء وتأخير الرحلات ، أو أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين .

كما أشار القحطاني إلى تزامن التحول لمطار صامت مع حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت ، تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات ، وإشعارات إلكترونية للتوضيح ولفت نظر المسافرين إلى عدم وجود نداءات صوتية في المطار .

ويُذكر أن العديد من المطارات العالمية الشهيرة ، تحولت للنظام الصامت ، مثل مطارات زيورخ ، ودبي ، وأمستردام ، ولندن .