شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: السبت المقبل أول أيام الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد بموعد بداية فصل الصيف على محافظات ومناطق المملكة.

وأفاد المركز بأن السبت المقبل أول أيام الصيف وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة؛ مع توقعات بهطول أمطار على مصايف المملكة أعلى من المعدل.

كما توقع المركز ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى، خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، يشمل المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

يذكر أن المركز يسخر جميع الإمكانيات وأحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، لتحقيق أقصى درجات الدقة في التوقعات لخدمة الجهات المستفيدة.