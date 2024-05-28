شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية في سوريا والسودان والان نبدء بالتفاصيل

مشروع الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.ويهدف المشروع إلى توزيع 134.950 سلة غذائية، و134,950 حقيبة صحية في مناطق إدلب و حلب و ريف الرقة الشمالي و ريف الحسكة الشمالي الغربي، يستفيد منها 809.700 فرد من الأسر النازحة والمتضررة من الزلزال.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.وفي السودان، وزع المركز 814 سلة غذائية للفئات المتضررة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 3.274 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء اللازمة الإنسانية التي تمر بهم.