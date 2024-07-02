شكرا لقرائتكم مواعيد القبول في جامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت جامعة الباحة، يوم أمس، في تلقي طلبات اﻟﻘﺒﻮل لمرﺣﻠﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ودبلومات الكلية التطبيقية ﻟﻠﻌﺎم الجاﻣﻌﻲ 1446ﻫـ، حيث سيستمر القبول لمدة أسبوع.

شروط القبول في جامعة الباحة

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح والمفاضلة والتقديم عبر موقعها الإلكتروني.

قد يهمّك أيضاً

التحويل الداخلي والخارجي

وفي وقت سابق أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن فتح البوابة الإلكترونية “جامعتي” لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة والتحويل الخارجي للعام الجامعي 1446 هـ , ويستمر الـ 28 من شهر ذي الحجة.