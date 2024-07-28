شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن خالد.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود -رحمها الله- ، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بدر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.