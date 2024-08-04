الانضباط يتصدر الخطط التعليمية بالمدارس

شرعت وزارة التعليم في وضع 6 أولويات ترتكز عليها الخطة التعليمية للمدارس للعام الدراسي المقبل، إذ يبدأ اليوم توافد الكوادر الإدارية على المدارس، وترتيب وتجهيز خطط العام الدراسي.

ورسمت وزارة التعليم خارطة طريق لعمل المدارس من خلال وضع خطة المدرسة التعليمية، ومشاركتها مع المدارس، وتقديم الدعم الكبير لدور الأسرة، ومشاركتهم الفاعلة في بناء خطط المدارس، والاطلاع عليها.

رياضيات وعلوم

تمثلت أبرز الأولويات الرئيسة التي تركز عليها الخطة التعليمية للمدرسة للعام الدراسي المقبل في تحقيق مستوى مرتفع في الانضباط المدرسي مع التركيز على رفع المهارات في القراءة والرياضيات والعلوم كأساس لكل العلوم والمعارف والمهارات، وإعادة بوصلة التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية، لتحفيز التعلم النشط والاتجاهات الإيجابية بدلا من التركيز على المعارف فقط، ورفع مستوى الجودة في المدرسة من خلال تفعيل الممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسية، وتحسين رحلة الطالب التعليمية، لتكون رحلة ممتعة ومتكاملة، وكذلك تفعيل مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية، ليكون أحد الممكنات التي تسهم في تعزيز القيم، والتعلم الفاعل لأبنائهم.

تسلم الكتب

استغلت إدارات التعليم العطلة الصيفية فب تفويض الشركات بأعمال الصيانة والتشغيل لبعض المدارس، والعمل على تغيير واستبدال بعض المتطلبات، بالإضافة إلى صيانة وتركيب الصالات الرياضية والمظلات، وإعادة دهان بعض المباني والفصول. وشهد هذا العام خدمة تسليم الكتب من المطبعة مباشرة إلى المدرسة من خلال نظام «فارس». وشددت الوزارة على مديري المدارس التأكد من تسلم الكتب والأصناف والكمية المطلوبة. وعند التسليم يتم استكمال العملية من قِبل المدير بالاعتماد، وتأكيد وصولها خلال العطلة الصيفية.

كما يشهد العام الجديد إطلاق المدرسة المركزية بالمناطق، التي تربط المدارس القليلة العدد في المناطق النائية بمدرسة مركزية، وذلك بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتوصيات المنظمات الدولية لمدارس المناطق النائية.

خارطة طريق عمل المدارس

- الإداريون ينفضون غبار الغياب بدءا من اليوم

- التعليم يدعم دور ومشاركة الأسر في بناء خطط المدارس

- الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات

- تسلم الكتب من المطبعة مباشرة إلى المدرسة

أبرز الأولويات

1- التركيز على رفع المهارات في 3 تخصصات

2- إعادة بوصلة التركيز إلى القيم والمهارات والأنشطة

3- رفع مستوى الجودة في المدارس

4- تحسين رحلة الطالب التعليمية

5- تحقيق مستوى مرتفع في الانضباط المدرسي

6- تفعيل مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية