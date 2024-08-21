شكرا لمتابعة خبر عن سائح يوثق ضيافة رجل كبير بالسن له في جبال جنوب المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد رائع يعكس كرم ضيافة السعوديين ، قام سائح بإبراز تجربة استثنائية قضاها مع رجل مسن يعيش في جبال جنوب المملكة .

واستقبل المسن السائح في منزله التقليدي، مقدماً له القهوة والمأكولات حيث وثق السائح هذه اللحظات عبر مقاطع فيديو انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل

وأعرب السائح خلال المقطع المتداول عن ذهوله بكرم ضيافة الرجل له ، رغم بساطة حياته مؤكدا أنه شعر وكأنه في منزله

فيما عبر الرجل المسن عن سعادته بمشاركة تجربته وحياته مع الزوار، مؤكدًا أن الضيافة هي جزء من هويته وأنه يعتز بتقاليد مجتمعه.