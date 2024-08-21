شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بلجيكي يشجع الزوار على تجربة الضيافة السعودية: إذا رأيت الباب مفتوح فأدخل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مقيم بلجيكي في المملكة بتشجيع الزوار والسياح على استكشاف ثقافة الضيافة السعودية ، قائلاً: “إذا رأيت الباب مفتوح، فأدخل وستجد القهوة وكبسة حاشي جاهزة.”

وأعرب المقيم البلجيكي خلال مقطع انتشر بكثافة عن إعجابه بالتقاليد الثقافية والضيافة التي تميز المملكة عن غيرها من الدول.

وأشار البلجيكي إلى إن القهوة السعودية وكبسة الحاشي هما رمزان للضيافة متمنيا أن يشعر الجميع بحرية الدخول والاستمتاع بكرم الضيافة السعودية.

وانتشر المقطع على نطاق واسع حيث أثارت ردود فعل إيجابية من المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بتجربة الضيافة وأهمية الثقافة السعودية في تعزيز العلاقات الإنسانية.