الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل

وتهدف القمة إلى استعراض قصص النجاح، والجهود المبذولة، وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية في مجال البنية التحتية؛ لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
يذكر أن هذا الحدث الدولي يأتي بشراكة إستراتيجية من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، والذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة؛ لتحسين رضا السكان والمقيمين والزائرين في المنطقة.
