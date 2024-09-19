الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل

تنطلق في العاصمة الرياض، أعمال القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية، برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين المحليين والدوليين، وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 2024م. وتشمل أعمال القمة على جلسات رئيسة وورش عمل، بمشاركة مجموعة من أصحاب المعالي، ونخبة من المختصين؛ لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة في قطاع البنية التحتية.

وتهدف القمة إلى استعراض قصص النجاح، والجهود المبذولة، وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية في مجال البنية التحتية؛ لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

يذكر أن هذا الحدث الدولي يأتي بشراكة إستراتيجية من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، والذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة؛ لتحسين رضا السكان والمقيمين والزائرين في المنطقة.