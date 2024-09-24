شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الـ 94 الوطنية للإسكان NHC تقيم احتفالات وطنية مع عملائها في الرياض وجدة والدمام والان نبدء بالتفاصيل



وأقيمت الاحتفالات في حديقة مركز المبيعات الواقعة في خزام بالرياض، وحديقة بوفارديا في الجوهرة بجدة، وحديقة العبق في الواجهة بالدمام، وذلك وسط حضورٍ من السكان بمختلف الفئات العمرية، مشتملًا على العديد من الفعاليات المُصاحبة، مثل العرضة

،وتحرص NHC على إبراز هوية اليوم الوطني السعودي 94 من خلال عكسها لمفهوم مناطق المملكة وتنوع ثقافاتها، إذ لا تقتصر الفعاليات على ثقافة منطقة محددة، بل تشتمل على ثقافات متعددة مثل تنوع الأهازيج كـ (العرضة النجدية، السامري، الدحية، الخطوة، المزمار، الفجري)، لتعيش فيها العائلات تجربة متكاملة بمشاركة أكثر من 100 عارض.

كما تعمل NHC على بناء بيئة سكنية عمرانية متكاملة لا تقتصر على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضًا تمتد إلى توافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة التي تعزز من المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية العظيمة لتلبي تطلعات الأسرة السعودية.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وتُعد أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، إذ تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية، على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.

