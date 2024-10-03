شكرا لقرائتكم خبر مطعم الشيف أكيرا باك يستعد لتقديم تجربة طعام فريدة وممتعة والارتقاء بمشهد الطهي في حي السفارات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الشيف العالمي الشهير أكيرا باك عن اكتمال كافة استعداداته لافتتاح مطعمه الذي يحمل اسمه في قلب حي السفارات المرموق بالرياض، يوم 7 أكتوبر 2024.

ويمثل هذا المطعم إضافة قيّمة ونقلة نوعية تسهم في الارتقاء بمشهد الطهي في الرياض، وتقديم تجربة طعام فريدة وممتعة من أشهى وألذ المأكولات العالمية التي يتم تحضيرها بإبداع ودقة وشغف لخوض مغامرة مثيرة للحواس والروح.

وُلد الشيف أكيرا في سيول، بكوريا الجنوبية، ونشأ في أسبن، كولورادو. يدير الشيف حالياً 28 مطعماً دولياً، بما في ذلك مواقع في لندن، وباريس، ولاس فيغاس، ودبي، والمزيد، مع افتتاح مطاعم جديدة في كل من روما، وفلورنسا، وسان فرانسيسكو خلال العامين المقبلين.

اكتسب الشيف أكيرا شهرة عالمية بارزة بفضل تجاربه المبتكرة في الطهي والممزوجة بأجواء اجتماعية نابضة بالحياة.

كان أكيرا باك محترفاً في رياضة التزلج على الثلج في يوم من الأيام، وتتأثر أطباقه بذكريات طفولته في كوريا، وبرحلاته العالمية العديدة، وحبه الكبير للمأكولات العالمية.

ويشتهر الشيف أكيرا بقدرته على إعادة تشكيل المطبخ الياباني الحديث، مما يجلب شعوراً بالمغامرة والإبداع اللامحدود في ابتكاراته المتميّزة في الطهي التي تجمع بين المرح والإتقان.

ويقدم مطعم أكيرا باك الرياض، لضيوفه الكرام فرصة للاستمتاع برحلة طعام لا مثيل لها، وسط أجواء راقية وأنيقة.

حيث سيتم تقديم مجموعة من الأطباق الشهيرة للشيف أكيرا، بما في ذلك البيتزا الفريدة "أيه بي تونا بيتزا"، والتي تتكون من قشرة مقرمشة رقيقة، ومايونيز أومامي مصنوع من صلصة بونزو، وساشيمي التونة، وميكرو شيزو وزيت الكمأة الأبيض، وطبق "بيرفكت ستورم"، أحد أطباق السوشي المميّز للشيف أكيرا، والذي يحتوي على تونة حارة، تمبورا الروبيان، وبطن التراوت المشوي، ومايونيز شيبوتلي.

ويقع المطعم في مركز 1364 للتسوق، ويتميّز بتصميم فاخر وأنيق، وبإطلالة ساحرة. وتمتاز منطقة تناول الطعام بأنها فسيحة ومريحة، ومجهزة بمقاعد جلدية فاخرة، وديكورات خشبية ورخامية جميلة، وبتصميم عصري جديد ومبتكر يضفي مزيداً من الفخامة والأناقة، ويعطي لمسة جمالية رائعة للمكان.

كما يتميز المطعم بمطبخ مفتوح، يشبه الترتيب الديناميكي في جميع المواقع الأخرى، مما يسمح للضيوف بمشاهدة إعداد وجباتهم بدقة وعناية، ويضيف إليهم تجربة تفاعلية ممتعة في تناول الطعام.

ويتمتع مطعم أكيرا باك الرياض، بمميزات بارزة تتمثل في تزيينه بلوحات فنية رائعة من إبداع والدة الشيف أكيرا باك، تزين السقف، وتضيف لمسة فنية وثقافية عريقة إلى المكان.

وتؤكد هذه اللوحة الفريدة مدى اهتمام وتقدير الشيف أكيرا للفن والتراث العائلي، مما يخلق نقطة محورية مذهلة بصرياً للمطعم.