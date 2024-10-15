شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للإسكان NHC توقع شراكة إستراتيجية مع MMS لرعاية عدد من الأنشطة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC شراكة استراتيجية مع شركة MBC Media Solutions (MMS) لتقديم الرعاية لأستديو دوري روشن على قنوات SSC الرياضية، وعدد من الأنشطة الرياضية عبر منصات مجموعة MBC، بما في ذلك قنوات MBC، وقناة العربية.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الوطنية للإسكان كأكبر مطوّر عقاري في المملكة ودول الخليج العربية، وزيادة حضورها في الوسط الرياضي، كما ستساهم الرعاية في رفع الوعي بمشاريعها العمرانية المتكاملة التي تلبي تطلعات العائلات السعودية، بالوصول عبر حلول MMS الرائدة إلى شريحة واسعة من الجمهور الرياضي.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م على مساحة تتخطى 100 مليون م2، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

تقدم شركة MBC Media Solutions (MMS) حلول إعلانية متكاملة عبر شبكة قنوات MBC وقناة العربية و SSC الرياضية والمنصات الرقمية التابعة وتساهم في تعزيز الحضور الإعلامي والإعلاني للعلامات التجارية من خلال شراكات استراتيجية وابتكارات في مجال التسويق.