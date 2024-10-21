شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يمنح الإقامة المميزة لأكثر من 2600 من الكفاءات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، عن منح الإقامة المميزة لأكثر من 2600 شخص من الكفاءات الصحية الإستثنائية .

وقال “الجلالجل” خلال ملتقى الصحة العالمي: نيابة عن رئيس مجلس مركز الإقامة المميزة د. ماجد القصبي ،نعلن عن منح الإقامة المميزة لأكثر من 2600 من كفاءات صحية استثنائية .

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بميزة الإقامة في المملكة مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، إلى جانب عدد من المميزات من ضمنها: الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية، الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، إصدار تأشيرات زيارة للأقارب، استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، تملُّك العقارات والانتفاع بها، استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجه، وامتلاك وسائل النقل الخاصة (برية/ بحرية/ جوية).