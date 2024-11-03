التهيئة تسبق اختبارات الطلاب بالمدارس و5 خدمات لتوكلنا

يؤدي اليوم طلاب المدارس العامة والأهلية اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع قبل نهاية الفصل الدراسي الأول والذي يعقبه إجازة مدتها أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 1446.

وأعلنت إدارات التعليم في مناطق المملكة نهاية الأسبوع استعداداتها وتهيئة لجميع المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الاختبار النهائي، في المقابل يقدم تطبيق توكلنا خمس خدمات للطلاب وأولياء أمورهم من خلال الدخول على التطبيق والتحصل على الخدمات المتمثلة في النتائج الدراسية والدخول لمنصة مدرستي والشهادات الرقمية والسجل الدراسي للطالب وشهادة تعريف.

لجان إشراف

تنسق إدارات التعليم مع جميع الجهات ذات العلاقة عند بدء الاختبار للاطلاع والمشاركة من جهات أمنية ومرورية، وذلك للعمل على التنظيم والمساهمة في الحركة المرورية والمراقبة الأمنية والمتابعة امام المدارس من أجل سلامة الطلاب والطالبات ضمن منظومة تشرف عليها إمارات المناطق.

ويؤدي الطلاب اختباراتهم بعد انتهاء جميع إدارات التعليم من توزيع الطلاب والأسماء والكشوف وتشكيل اللجان المشرفة والمباشرة على عمل الاختبارات.

واستكملت إدارات التعليم في المناطق استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بينما عملت إدارات الاختبارات والقبول على إنهاء كل ما يتعلق بآلية الاختبارات وإبلاغ المدارس بالتعليمات والإرشادات والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات.

حركة مرورية

تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات بوجود مختصين وفتح خط مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة، فيما تستكمل الجهات المعنية والأمنية خططها لتنفيذها خلال فترة الاختبارات من خلال تواجد أمني في التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية.

