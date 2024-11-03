شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيسة كومنولث دومينيكا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيلفاني بيرتون رئيسة كومنولث دومينيكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث دومينيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما عبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث دومينيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.