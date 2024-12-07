وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي أن محاور الورشة تتلخص في مقدمة عن أهمية الإعلام والتسويق الرقمي وكذلك إستراتيجيات التسويق عبر الشبكات الاجتماعية بالاضافة الى إدارة الحملات التسويقية الرقمية، والمحور الأخير الإعلانات المدفوعة والترويج الرقمي.
رابط التسجيل
كانت هذه تفاصيل خبر بحث الإعلام والتسويق الرقمي بهيئة الصحفيين بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.