بحث الإعلام والتسويق الرقمي بهيئة الصحفيين بمكة 

يعقد فرع ⁧‫هيئة الصحفيين السعوديين‬⁩ بمنطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩ ورشة عمل بعنوان: "الإعلام والتسويق الرقمي" بالتعاون مع كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز عن بعد، ويقدمها الدكتور محمد أبو الجدايل وكيل كلية الاتصال والإعلام للدراسات العليا والبحث العلمي و الاستاذ المشارك بقسم الاتصال التسويقي بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك في تمام الساعة 8.30 مساء يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي أن محاور الورشة تتلخص في مقدمة عن أهمية الإعلام والتسويق الرقمي وكذلك إستراتيجيات التسويق عبر الشبكات الاجتماعية بالاضافة الى إدارة الحملات التسويقية الرقمية، والمحور الأخير الإعلانات المدفوعة والترويج الرقمي.

