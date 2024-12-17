جامعة الباحة تعتمد نظام الفصلين بدءا من العام المقبل

اعتمدت جامعة الباحة التحول لنظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الجامعي القادم 1447 هـ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1446هـ، الذي ترأسه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها اعتماد التحول لنظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الجامعي القادم 1447هـ، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة، ولجنة الاستثمار، وإحاطة المجلس بأعداد الطلاب والطالبات خريجي الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446هـ في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، كما تمت مناقشة معايير وشروط استقطاب الكفاءات المتميزة ، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين.