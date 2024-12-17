50 عربة متنقلة للبائع الموسمي بجدة

وتهدف مبادرة «البائع الموسمي» إلى الإسهام في تنظيم عمل البائع السعودي في الأماكن العامة من خلال استخراج التصاريح اللازمة، وتوفير منافذ بيع حديثة، وتحسين المشهد الحضري بتوفير بيئة آمنة ومنظمة بمحافظة جدة.
كما شهد محافظ جدة توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج «لنبادر»، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة؛ التي تهدف إلى دعم البائع الموسمي وتأهيله وتدريبه على إدارة المشروع.
