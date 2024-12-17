50 عربة متنقلة للبائع الموسمي بجدة

سلم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة، 50 عربة متنقلة ضمن مبادرة «البائع الموسمي»، التي ينفذها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر»، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية محمد يوسف ناغي، ورئيس برنامج لنبادر فاطمة ناغي.

وتهدف مبادرة «البائع الموسمي» إلى الإسهام في تنظيم عمل البائع السعودي في الأماكن العامة من خلال استخراج التصاريح اللازمة، وتوفير منافذ بيع حديثة، وتحسين المشهد الحضري بتوفير بيئة آمنة ومنظمة بمحافظة جدة.

كما شهد محافظ جدة توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج «لنبادر»، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة؛ التي تهدف إلى دعم البائع الموسمي وتأهيله وتدريبه على إدارة المشروع.