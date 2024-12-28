شكرا لمتابعة خبر عن معلمة تحصد إشادات واسعة بابتكارها طريقة مميزة لتسهيل تعلم مادة لغتي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع لمعلمة مبدعة ابتكرت طريقة جديدة وسهلة لمساعدة الطلبة في التفوق بمادة “لغتي”.

وظهرت المعلمة خلال المقطع وهي تحمل كتابًا دراسيًا وتشرح فيه أبرز الدروس في المادة بطريقة مبسطة وواضحة، مما ساعد على تسهيل فهمها واستيعابها من قبل التلاميذ.

وحرصت المعلمة على استخدام أسلوب مبتكر يعزز من قدرة التلاميذ على الفهم ويشجعهم على المشاركة والتفاعل مع المادة.