شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق مخالفات صديقه المرورية بقيمة مليون و600 ألف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق شاب مخالفات مرورية لصديقه، والتي تجاوزت قيمتها مليون و600 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن مخالفاته الشخصية هي الأعلى.

وقال الشاب خلال مقطع فيديو: “مر عليا مخالفات ناس كثيرة وكنت أشوف مخالفاتي أنا أكثر مخالفات في العالم، لكن بعد هذا قلت ما عندي شيء” .

وأضاف: “شوفوا هذا عليه مخالفات بمليون و600 ألف ريال، ومسدد 21 كفاية يا رجل الله يعينك”.

وحظى المقطع بتفاعل كبير بين النشطاء والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: “اسحبوا منه الرخصة” ، “يا ساتر هذه نتيجة التساهل والإهمال” ، “كل هذه مخالفات، المفروض سحبوا منه السيارة من زمان” .