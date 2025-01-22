شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة أمريكية: العرب بأمان طالما المملكة بخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مذيعة قناة “CNBC” الأمريكية، الشهيرة هادلي غامبل، أن عملها كمقدمة لبرنامج مالي جعلها تتحدث مع قادة الدول العربية وفي جميع مقابلتها مع قادة تلك الدول أشاروا أن طالما المملكة بأمان فجميع الدول بأمان.

وقالت غامبل، في تصريحات صحفية لها: “عندما أتحدث إلى قادة الدول المجاورة للمملكة؛ فإنهم يقولون عندما تسير الأمور على ما يرام في السعودية؛ فنحن جميعاً نسير على ما يرام “.

وتقيم غامبل حاليًا في أبو ظبي، وتعمل مقدمة لبرنامج مالي بقناة CNBC Capital Connection من المقر الرئيسي لشركة CNBC في الشرق الأوسط.