الارشيف / اخبار السعوديه

مذيعة أمريكية: العرب بأمان طالما المملكة بخير

0 نشر
0 تبليغ

مذيعة أمريكية: العرب بأمان طالما المملكة بخير

شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة أمريكية: العرب بأمان طالما المملكة بخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مذيعة قناة “CNBC” الأمريكية، الشهيرة هادلي غامبل، أن عملها كمقدمة لبرنامج مالي جعلها تتحدث مع قادة الدول العربية وفي جميع مقابلتها مع قادة تلك الدول أشاروا أن طالما المملكة بأمان فجميع الدول بأمان.

وقالت غامبل، في تصريحات صحفية لها: “عندما أتحدث إلى قادة الدول المجاورة للمملكة؛ فإنهم يقولون عندما تسير الأمور على ما يرام في ؛ فنحن جميعاً نسير على ما يرام “.

وتقيم غامبل حاليًا في أبو ظبي، وتعمل مقدمة لبرنامج مالي بقناة CNBC Capital Connection من المقر الرئيسي لشركة CNBC في الشرق الأوسط.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا