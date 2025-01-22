عسيري: 3 ملايين شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا وندعو الجميع لأخذه.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، وكيل الصحة السكانية بوزارة الصحة، أن الإنفلونزا من أهم الأمراض التنفسية التي تنشط في الخريف والشتاء كل عام، مشددًا على أهمية التطعيم ضدها.

وقال عسيري خلال مداخلة له بقناة العربية: “تصل أعداد المصابين إلى ما يقارب 10% إلى 12% من إجمالي السكان، فهو فيروس ينتقل بسهولة بين الناس، وتصل نسبة الوفيات بسببه إلى 1.5% من إجمالي المصابين”.

وتابع العسيري: “التطعيم يخفف بشكل كبير جداً من شدة المرض، ويقلل من الحاجة إلى التنويم بالمستشفى، ويقلل من الحالات الحرجة، ويقلل بشكل مباشر من الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا”، مشيراً إلى أنه قد يكون الفيروس في معظم الحالات التهاباً تنفسياً بسيطاً، لكن في فئات عالية الخطورة قد يتحول إلى التهاب رئوي وقد ينتهي بالوفاة.

وأضاف العسيري: “الإنفلونزا تكون مصحوبة عادة بحرارة مرتفعة وآلام في العظام والعضلات، وهي مختلفة بشكل كبير عن الفيروسات الأخرى ، وعدد كبير من الناس لا يشعرون بهذه الأعراض ويصعب التفريق بينها وبين الفيروسات الأخرى”.

ونوه العسيري بضرورة أخذ اللقاحات الخاصة قبل دخول الموسم، مؤكداً أن تقديم اللقاح يستمر أثناء نشاط الفيروس الذي عادة ما يمتد حتى نهاية شهر فبراير ومنتصف شهر مارس من كل عام.

وأشار العسيري إلى أن الإقبال كان ممتازاً هذا العام على اللقاح مقارنة بالأعوام السابقة، حيث حصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المملكة على اللقاح، مؤكداً أن الفيروس ما زال نشطاً ومن المتوقع استمراره لعدة أسابيع قادمة ولا تزال الفرصة متاحة لأخذ اللقاح.