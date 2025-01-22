شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي يعود لعام 1985.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهدت مواطنة صاحب السمو الامير سلطان بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ترمس شاي عليه صورة سموه ومكوك ديسكفري.

وأظهر مقطع فيديو، المواطنة التي تدعي “أم مشعل العنزي”، وهي تهدي سموه، ترمس شاي صورة سموه ومكوك ديسكفري، احتفظت به منذ عام ١٩٨٥ اثناء صعود سموه للفضاء، وقبل سمو الأمير سلطان الترمس بكل ترحيب مما جعلها تشكره بكل سعادة.

ويعد صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربيّ مُسلم، وواحد من أعضاء الفريق الدولي لرواد الفضاء، تم اختياره ضمن رواد الفضاء المشاركين في رحلة إطلاق القمر العربي الصناعي الثاني “عربسات”، واستمرت هذه الرحلة لمدة ثمانية أيام احتوت على العديد من التجارب العلميّة المهمة، قبل أن يعود المكوك الفضائيّ إلى قاعدة إدواردز بكاليفورنيا.