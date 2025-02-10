انت الان تتابع عقوبته تصل لـ 16 ألف ريال.. ضبْط مقيم خزّن فحماً محلياً في منطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مقيماً من الجنسية البنجلاديشية مخالفاً لنظام البيئة؛ لتخزينه أكثر من (8) أمتار مكعبة من الفحم المحلي في منطقة عسير، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة.

وأوضحت "القوات"، أن عقوبة تخزين الفحم المحلي تصل إلى (16.000) ريالٍ لكل مترٍ مكعبٍ، حاثةً على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة، أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

