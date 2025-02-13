شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تحدد 4 حالات يسترد فيها قيمة حجز حجاج الداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الحج والعمرة، عن الحالات التي يتم فيها استرداد قيمة الحجز لحجاج الداخل خلال موسم 1446هـ.

‏وأفادت بأنه يتم استرجاع قيمة الحجز في الحالات التالية؛ وفاة المتقدم الرئيسي للحجز، أو الزوجة في حالة وفاة زوجها، الحوادث المرورية التي تمنع من أداء الفريضة مع تقديم ما يثبت صحة المعلومات وتواريخ حدوثها، الحوادث الجنائية مع تقديم ما يثبت صحة المعلومات والعجز الصحي والتنويم في المستشفى وتقديم ما يثبت ذلك عن طريق تقارير صادرة من المستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى ضرورة تصديق التقارير من المستشفيات الخاصة من الشؤون الصحية، على أن تكون التقارير باللغة العربية.

كما أوضحت أن طريقة إلغاء الحجز تتم عن طريق المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو تطبيق نسك قبل استرداد المبالغ.