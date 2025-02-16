الارشيف / اخبار السعوديه

المسند: بقي على الحميمين 33 يومًا

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد 17 شعبان 1446هـ 16 فبراير – شباط 2025م، يوافق 27 الدلو 1403 هـ.ش، 07 نوء سعد الذابح، 07 العقارب، 55 فصل الشتاء.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على نهاية الفصل الثاني 4 أيام، يوم التأسيس 5 أيام، إجازة الشتاء 8 أيام، رمضان 13 يومًا، الحميمين 33 يومًا، إجازة عيد الفطر 33 يومًا، فصل الربيع 33 يومًا، الذراعين 59 يومًا.

وأضاف: بقي على إجازة عيد الأضحى 103 أيام، الحج 109 أيام، فصل الصيف 125 يومًا، إجازة الصيف 130 يومًا، نهاية السنة الهجرية 130 يومًا، نهاية السنة الميلادية 320 يومًا.

 

