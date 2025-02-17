السعودية | وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة ووزير خارجية موريشيوس يستعرضان التعاون الثنائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، معالي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس الأستاذ داناجاي رامفول، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي، المنعقد في سلطنة عُمان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لمناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط