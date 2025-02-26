شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم يرعى حفل الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى الكبد "كبدك"- ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، حفل الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى الكبد "كبدك" بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الصحية ورجال الأعمال والداعمين، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

واستذكر سموه خلال رعايته للحفل, اللحظات الأولى لتأسيس الجمعية، مبينًا أن الجمعية، أصبحت منارة للعمل الخيري، وصرحًا يسهم في تخفيف آلام المرضى ورعايتهم بكل إخلاص، وستواصل استكمال أهدافها وبرامجها، مشيرًا إلى أن ما تقدمه ليس مجرد عمل خيري، بل رسالة إنسانية سامية تعكس قيم المجتمع السعودي في التكاتف والتراحم.

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بما تحظى به الجمعية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي تولي الجانب الصحي والخيري أهمية كبرى، الأمر الذي يعزز استمرارها في تقديم خدماتها لمرضى الكبد بمهنية عالية، مشيدًا بجهود الجمعية في تخفيف معاناة المرضى وترجمة آلامهم إلى مبادرات خيرية أحدثت فرقًا في حياتهم.

وأشاد بدور الكوادر الصحية والطاقم الطبي المتميز في الجمعية، وأنهم خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية والعلاج، وجهودهم محل تقدير واعتزاز، مثمنًا دور رجال الأعمال والداعمين الذين أسهموا بسخاء في تحقيق مستهدفات الجمعية، داعيًا الله أن يخلف عليهم بالخير والبركة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور راشد أبا الخيل، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر للعمل الخيري، مشيرًا إلى أن سموه كان الداعم الأول لانطلاقة الجمعية، مما مكّنها من أداء رسالتها الإنسانية بنجاح.

ثم شاهد سموه والحضور خلال الحفل عرضًا مرئيًا يستعرض مسيرة الجمعية خلال 15 عامًا، تضمن أبرز إنجازاتها في تقديم الدعم والعلاج والتوعية لمرضى الكبد، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي حققتها في تحسين جودة حياة المستفيدين.