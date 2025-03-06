شكرا لقرائتكم خبر تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع "صلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، بالتعاون مع TKO Group Holdings, Inc. (TKO) (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز TKO)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه، وشركة صلة، إحدى أكبر الشركات في صناعة الترفيه، عن شراكة متعددة السنوات لإنشاء منظمة جديدة للملاكمة، تهدف إلى تقديم منصة عالمية لنجوم الملاكمة والمواهب الصاعدة في هذه الرياضة.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال المستشار تركي آل الشيخ:"هذه الشراكة التاريخية بين عمالقة الصناعة تضع الأساس لتجربة غير مسبوقة للملاكمين والجماهير. حيث سنعمل على تطوير الجيل القادم من المواهب وتقديم فعاليات عالمية المستوى في وقت تشهد فيه الملاكمة تطورات كبيرة".

وأضاف مارك شابيرو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في TKO: "هذه فرصة استراتيجية لإعادة تصور رياضة الملاكمة عالميًا. تمتلك TKO الخبرة العميقة، والقدرات الترويجية، والعلاقات الممتدة. يشاركنا المستشار تركي آل الشيخ وصلة نفس الرؤية والشغف لتطوير هذا النموذج. معًا، يمكننا إعادة الملاكمة إلى مكانتها الطبيعية في صدارة المشهد الرياضي العالمي".

ستتولى TKO دور الشريك الإداري، حيث ستوفر الإدارة اليومية والخبرة التشغيلية للمنظمة الجديدة، بقيادة كل من دانا وايت، رئيس ومدير عام UFC، ونيك خان، رئيس WWE وعضو مجلس إدارة TKO.

ولعبت "صلة" دورًا محوريًا في تنظيم وترويج بعض أكبر نزالات الملاكمة العالمية في السنوات الأخيرة، مثل نزال تيرينس كروفورد ضد إسرائيل مادريموف في لوس أنجلوس، وأنتوني جوشوا ضد دانيال دوبوا في ويمبلي ستاديوم، الذي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للحضور الجماهيري في المملكة المتحدة. كما تُعد صلة، التابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الراعي الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد، وقد أشرفت على مشاريع كبرى مثل رياض ونتر وندرلاند، وفورمولا إي، وكأس السوبر الإيطالي.

وقال الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صلة: "هذه الشراكة بين معالي المستشار تركي آل الشيخ، صلة، وTKO ستفتح صفحة جديدة في تاريخ الملاكمة. معًا، سنرتقي بهذه الرياضة إلى مستويات جديدة، ونعيد تعريف تجربة الجماهير على مستوى العالم. هذه المنظمة ستساهم في بناء مستقبل مستدام لرياضة الملاكمة، وتعزز من مكانة صلة كقوة مؤثرة في صناعة الرياضة والترفيه العالمية”.

ومن ملامح المنظمة الجديدة للملاكمة، إنشاء نظام هيكلي متطور لاكتشاف المواهب من جميع أنحاء العالم، بما يشمل معسكرات تدريب وأكاديميات للملاكمين الصاعدين، وإتاحة الوصول إلى معهد UFC للأداء الرياضي، وهو أكبر مركز عالمي لتدريب رياضات القتال، والذي يشمل مرافق للأبحاث، التأهيل، والتغذية، في مواقع مثل لاس فيغاس، مكسيكو سيتي، وشنغهاي.

إضافة إلى الاستفادة من خبرة TKO في الإنتاج الإعلامي والترويجي، لتقديم عروض حية وتجارب استثنائية داخل الحلبات، بالإضافة إلى بث عالمي عالي الجودة يصل إلى ملايين المشاهدين.

كما سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المنظمة الجديدة، بما في ذلك تعاقدات الملاكمين، مواعيد النزالات، المواقع المستضيفة، وأماكن إقامة الفعاليات، خلال الأشهر المقبلة.