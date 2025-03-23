شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يوضح أسباب عدم القبض على عمر البشير رغم ملاحقته دوليًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ عن آلية ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للمسؤولين حول العالم، موضحًا أسباب عدم القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير رغم صدور مذكرة توقيف بحقه وسفره لعدة دول.

وأوضح آل الشيخ خلال استضافته في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية، أن المحاكمات الدولية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بعض الدول الغربية لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية أو اتفاقية روما، نظرًا لتوسع المحكمة في الجرائم التي تلاحق مرتكبيها ورفع الحصانة عنهم.

وأضاف: “المحكمة لديها القدرة على إسقاط الحصانة في حالات مثل جرائم الحرب والتعذيب والإبادة، وهو ما حدث مع الرئيس الفلبيني السابق” .

وأضاف: “أما في حالة البشير، فرغم صدور مذكرة توقيف بحقه، لم يتم القبض عليه لأن السودان لم يكن موقعًا على اتفاقيات المحكمة، كما أن بعض الدول التي زارها لم تلتزم بتلك الاتفاقيات، ومنها جنوب إفريقيا، حيث اضطُر إلى قطع زيارته بعد رفع المعارضة دعوى قضائية ضده”.