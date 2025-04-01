شكرا لمتابعة خبر عن المطبات الهوائية لا تميز بين شركات الطيران والظروف الجوية هي الفارق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبراء الطيران أن المطبات الهوائية لا تميز بين شركات الطيران، حيث تواجه جميع الطائرات نفس الظروف الجوية والتقلبات المفاجئة أثناء الرحلات، سواء كانت تابعة للخطوط القطرية، الإماراتية أو السعودية.

وأوضح مختصون أن حجم الطائرة وتصميم الأجنحة وأنظمة قمع المطبات الهوائية في بعض الطرازات الحديثة، هي العوامل التي تحدد مدى شعور الركاب بالاهتزازات أثناء الرحلة، وليس كفاءة الطيار أو شركة الطيران.

وفي تعليق على مقطع فيديو يُظهر طائرتين تابعتين للخطوط القطرية والإماراتية تعرضتا لمطبات هوائية عنيفة، مما أدى إلى إصابات، أشار البعض إلى أن الخطوط السعودية لم تواجه حالات مشابهة مؤخرًا.

ومع ذلك، شدد مختصون على أن هذا لا يعني اختلاف مستوى كفاءة الطيارين بين الشركات، بل هو مجرد اختلاف في الظروف الجوية لحظة وقوع الحادث.

يُذكر أن الطيارين في شركات الطيران الكبرى يخضعون لنفس المعايير الصارمة من حيث التدريب، الاختبارات، والتعامل مع أجهزة الطيران الحديثة، مما يضمن سلامة الركاب في مختلف الأوضاع الجوية.

جاء ذلك ردًا على إحد التعليقات التي أشارت أن شعور الركاب بالمطبات الهوائية، يعود لفخامة الطائرة، وأصيب 14 راكبًا من طيران الخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد الاصطدام بمطب هوائي من نوع CAT.

