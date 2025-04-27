شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة تشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي بجناح "أرض السعودية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أمس عن استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2025 المقام في دبي، بمشاركة 51 شريكاً من منظومة السياحة السعودية.

وأوضحت الهيئة في تغريدتها أن المشاركة ستكون من خلال جناح خاص تحت مسمى "أرض السعودية"، والذي سيسلط الضوء على نمو القطاع السياحي في المملكة، واستعراض أبرز الوجهات والتجارب السياحية ومنتجات موسم الصيف القادم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يعد معرض سوق السفر العربي من أهم المنصات الدولية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون مع 51 شريكاً من منظومة السياحة السعودية يعكس حجم التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع السياحي في المملكة، ويسهم في تقديم صورة متكاملة عن المنتج السياحي السعودي.

ودعت الهيئة في ختام تغريدتها الجمهور لزيارة جناح "أرض السعودية" خلال فترة المعرض الذي سيقام في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو المقبل، للاطلاع على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية التي تشهدها المملكة.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز الفعاليات السياحية في المنطقة، ويشكل منصة مهمة لعرض المقومات السياحية والترويج للوجهات المختلفة، وتبادل الخبرات بين المختصين في قطاع السياحة والسفر، ويستقطب سنوياً آلاف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم.