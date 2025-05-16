شكرا لمتابعة خبر عن طلاب المملكة يحتفلون مع عائلاتهم بالزي السعودي بعد فوزهم في آيسف 2025 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل طلاب وطالبات المملكة بحفل الجوائز الكبرى في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025”، المقام في الولايات المتحدة، مرتدين الزي السعودي، ضمن مشاركة عالمية ضمت أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة.

وتولت لجنة متخصصة من الخبراء والعلماء الدوليين تحكيم المشاريع المشاركة في مجالات علمية متعددة، حيث قيّمت مئات المشاريع المقدمة من الطلاب والطالبات من مختلف دول العالم.

ووثّق مقطع فيديو لحظات مؤثرة جمعت الطالبة فاطمة المطبقاني بوالدها، عقب إعلان فوزها بإحدى الجوائز الكبرى، حيث ظهرت وهي تندفع نحوه لتحتضنه وسط مشاعر الفخر والفرح، في لقطة عفوية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما احتفلت الطالبة عبير اليوسف مع والدتها بسعادة بالغة وسط دموع الفخر والفرح، بينما عبّرت الطالبة لانا نوري عن فرحتها بتحقيق المركز الثالث في الجوائز الكبرى عن مشروعها في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

وأعرب أهالي الطلاب عن مشاعر الفخر والسعادة خلال حفل توزيع الجوائز، بعد فوز أبنائهم وبناتهم، حيث شهدت القاعة لحظات مؤثرة امتلأت بالدموع والعناق والتهاني.

ويُذكر أن معرض “آيسف” يُعد أكبر منصة علمية دولية لعرض المشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المدارس، حيث تُقيّم المشاركات من قِبل نخبة من العلماء والخبراء العالميين، ما يمنح المشاركين فرصة متميزة لاستعراض قدراتهم أمام جمهور علمي متخصص.