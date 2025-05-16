شكرا لمتابعة خبر عن فاطمة العرفج: فخورة بأنني رفعت اسم المملكة في آيسف 2025.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز وطني جديد، حصد طلاب وطالبات المملكة 9 جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2025، الذي تستضيفه مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، من بين مئات الطلاب من مختلف دول العالم.

وفازت الطالبة فاطمة العرفج، من تعليم الأحساء، بجائزة خاصة مقدمة من American Chemical Society في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2025 عن مشروعها في مجال الكيمياء.

وعلقت الطالبة فاطمة على فرحتها بهذا النجاح وقالت لقناة الإخبارية: “شعور فرحة وفخر بنفسي بأني قدرت على رفع اسم المملكة في هذه الجائزة وإن شاء الله أقدر على تحقيق المزيد من الجوائز”.

وتشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، في هذا المعرض سنويًا منذ عام 2007. وقد حققت خلال مشاركاتها المتتالية 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى و50 جائزة خاصة.