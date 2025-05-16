شكرا لمتابعة خبر عن 168 خريجًا من 43 دولة يحتفلون بإتقان العربية في مركز أبجد بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أمس الخميس، بتخريج الدفعة الثانية من طلاب مركز “أبجد” لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأقيم الحفل في مقر المجمع بمدينة الرياض، وشهد تكريم 168 خريجًا وخريجة من 43 دولة، بعد إتمامهم برنامجًا تعليميًا مكثفًا امتد لـ640 ساعة دراسية، شمل المهارات اللغوية الأربع، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة .

وأوضح الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن مركز “أبجد” يمثل نموذجًا تعليميًا متكاملًا يُمكّن متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها من التواصل بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى الإطار الأوروبي المرجعي لتعليم اللغات (CEFR)، ويغطي المستويات من A1 إلى B2، مع دمج اللغة بالثقافة السعودية من خلال جلسات “الشريك اللغوي”، والاستضافات الأسرية، والرحلات الثقافية .

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المجمع لتعزيز انتشار اللغة العربية عالميًا، وتقديم تجربة تعليمية حديثة تربط اللغة بالثقافة، وتخدم المتعلمين في بيئات متعددة ومجتمعات متنوعة .

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