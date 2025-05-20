شكرا لمتابعة خبر عن مقيم أجنبي يوجه رسالة للمواطنين: من لا يعرف اللغة العربية يجب أن يعتذروا لكم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه مقيم أجنبي فس المملكة رسالة للمواطنين ، أكد خلالها أن من لا يتحدث اللغة العربية في المملكة يجب أن يعتذر.

وقال المقيم الأجنبي :”إذا كنت سعوديًا ولا تعرف الانجليزية فلا تعتذر لأنك لا تتحدث لغتي، لأن هذا بلدك وأنا من يجب أن يعتذر لك ومن لا يعرف لغتك هو من يجب أن يعتذر لك” .

وأضاف” إذا كنت في بلد ولا تعرف كيف تتحدث لغته فلا تتوقع من أهله أن يتحدثوا لغتك ، إذا كنت سعودياً ولا تتحدث الانجليزية فلا تقل آسف هم من يجب أن يعتذروا لك”.