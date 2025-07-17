شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة الجوهرة: مواطن إسباني قال أنه يطمح بالعمل في إحدى الشركات السعودية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت الأميرة الجوهرة بنت وليد آل سعود، خريجة الدفعة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، عن بعض اللحظات المؤثرة.

وكشفت الأميرة الجوهرة، عبر برنامج الشارع السعودي، عن طموح مواطن إسباني بالعمل في إحدى الشركات السعودية.

وقالت الأميرة الجوهرة، أن هناك فتاة إسبانية أخرى قالت أن شقيقتها طبيبة ولديها عيادة في إسبانيا وعندما رأت رؤية المملكة 2030 والتطورات في المملكة قالت أنها ستجعل شقيقتها تفتح عيادة في المملكة.