الخارجية تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق في مركز بمدينة الكوت العراقية

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت العراقية، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب.

كما عبرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادًة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

