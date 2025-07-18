شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق في مركز بمدينة الكوت العراقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت العراقية، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب.

كما عبرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادًة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.