حالة الطقس المتوقعة اليوم

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى مناطق الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.